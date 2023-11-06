ضربات صاروخية ..المقاومة الفلسطينية تقصف تل أبيب

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الإثنين، قصف تل أبيب ردا علي جرائم الاحتلال بحق المدنيين.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “قصفنا تل أبيب برشقات صاروخية ردا على المذبحة الصهيونية بحق المدنيين”.

ومنذ قليل، قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، إن الانفجارات العنيفة التي سمعت في تل أبيب كانت بسبب سقوط صاروخ في المحيط.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.



ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.