رئيس مياه الفيوم يتفقد العمل بمشروع إنشاء المرحلة الثالثة بمحطة العزب الجديدة

تفقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم مشروع إنشاء المرحلة الثالثة بمحطة مياه العزب الجديدة والمقامة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري.

ورافق رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، خلال الزيارة، المهندس سامي غالي رئيس قطاع المياه والمهندس جمعه علي مدير عام الإنتاج والمهندس ايمن ماهر مدير المشروع بالشركة المنفذة (شركة الإنتاج الحربي للتوريدات والمقاولات)

وأوضح النجار أن الهدف من إنشاء المرحلة الثالثة إنتاج ١٢٠ ألف م٣ يومي لتحسين خدمات مياه الشرب في المحافظة ورفع ضغوط المياه بشبكات التوزيع لضمان حصول جميع المواطنين على خدمة جيدة.

وأكد على أهمية وضرورة زيادة معدلات التنفيذ وسرعة نهو الأعمال وإزالة المعوقات لدخول المشروع حيز الخدمة بأسرع وقت ممكن.

وأشار إلى دور الدولة المصرية والقيادة السياسية والمجهودات المبذولة لتطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف أنحاء المحافظة وضخ أموال واستثمارات ضخمة لدعم تلك القطاعات للارتقاء بحياة المواطنين وتحسين سبل الحياة بمختلف أنحاء المحافظة

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