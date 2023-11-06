رئيس مدينة الغردقة يجري جولة تفقدية بوحدة الميناء ويركز على جودة الخدمات الصحية

قام اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، بجولة تفقدية لوحدة الميناء، وذلك استجابةً لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بمتابعة أداء المنشآت الصحية.

جاء ذلك بحضور الدكتور زكريا كامل، مدير الإدارة الصحية بالغردقة، والدكتورة إيناس الضبع، المسؤولة الوقائية بالإدارة الصحية، بهدف متابعة سير العمل داخل الوحدة الطبية، ضمان توافر الفريق الطبي وجودة الأدوية والمستلزمات الطبية.

خلال الجولة، قام رئيس المدينة بتفقد العيادات المختلفة والمعمل للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد اللواء ياسر على استمرار الحملات المييدانية الموجهة للمستشفيات والوحدات الطبية، بهدف ضبط الأداء ومتابعة سير العمل، لضمان تقديم خدمات ذات جودة مرتفعة تليق بحاجات وتطلعات المواطنين.