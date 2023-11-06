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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال جولة ميدانية في المدارس..

وكيل تعليم البحر الأحمر يوجه بتفعيل الأنشطة التربوية والرياضية والثقافية للطلاب

صورة موضوعية
صورة موضوعية

واصل هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، جولاته الميدانية لتفقد سير العملية التعليمية في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وخلال جولته لإدارة أبو رماد التعليمية، تفقد العديد من المدارس المختلفة المراحل، بما في ذلك مدرسة أحمد عرابي الإعدادي الثانوي التجاري، مدرسة محمد فريد الإبتدائية، ومدرسة سعد زغلول الإبتدائية.

واستمع إلى شرح من المعلمين حول مدى تحصيل الطلاب للمواد الدراسية ومستوى إدراكهم العلمي، مع التأكيد على استخدام أساليب تعليمية فعالة وتفعيل الأنشطة التربوية والرياضية والثقافية للطلاب.

وشدد وكيل الوزارة على الإشراف اليومي وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير العملية التعليمية بشكل سلس ومنظم، بالإضافة إلى تفعيل الإنضباط المدرسي والاهتمام بالإجراءات الوقائية لضمان سلامة الطلاب والعاملين.

وختم وكيل الوزارة الجولة بتقديم الشكر والتقدير لمديري المدارس والعاملين فيها، مع تقديره لجهودهم المخلصة لتطوير العملية التعليمية وتأكيد رؤية المدارس بمظهر مشرف ولائق.

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