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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فلسطيني يكشف استهداف قوات الاحتلال للمصدر البديل لشحن هواتفهم.. تفاصيل

فلسطيني يكشف استهداف
فلسطيني يكشف استهداف قوات الاحتلال للمصدر البديل للشحن

قال فنان فلسطيني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن قوات الاحتلال تستهدف المصدر البديل لشحن هواتفهم. 

وكتب الرسام الشاب مجد المدهون: “الاحتلال بهذا الوقت بيستهدف الطاقات الشمسية (المصدر الوحيد) الموجود عندنا لنضوي على حالنا ونشحن الجوالات، ربنا يلطف فينا”.

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غزة 

واستمرت قوات الاحتلال الصهيوني استمرت بتدمير كل ما يأتي في طريقها في غزة بتدمير البنى التحتية لكل ما يمد الفلسطينيين بالحياة، وفق ما ذكر راديو “صوت فلسطين”.

وقام الاحتلال باستهداف ألواح الطاقة الشمسية في غزة، وهي مصدر الكهرباء الوحيد  في سعي لإنهاء عمل هذه الألواح وجعل غزة في ظلام تام.

كما قصفت طائرات الاحتلال خزانا للمياه يغذي عدة أحياء شرق رفح جنوب قطاع غزة، وذلك زيادة في رغبته بتعطيش الفلسطينيين زيادة في حرب الإبادة التي يشنها ضدهم.

وأقدمت قوات الاحتلال الصهيوني على عمل معادٍ دينيا ويتصف بالعنصرية الشديدة ضمن جرائم قوات الاحتلال التي لا حصر لها ضد المساجد والكنائس، فضلا عن المنازل والمستشفيات.

 

 

 

 

فلسطيني فيسبوك الطاقات الشمسية ألواح الطاقة الشمسية مصدر الكهرباء

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