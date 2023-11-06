انطلاق دوري الشوارع والأحياء الشعبية في مدينة حلايب بالبحر الأحمر

بدأت الفعاليات الأولى للتصفيات التمهيدية لدوري الاندية الصغيرة في الأحياء الشعبية والساحات الرياضية، وهو دوري "خماسي كرة القدم" تحت عنوان "دوري الشوارع والأحياء والساحات الشعبية" في محافظة البحر الأحمر، وبالتحديد من مدينة حلايب.

ويُنظم الدوري من قبل الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية) بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

تأتي هذه الفعاليات ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لتعزيز ممارسة الرياضة وتشجيع المنافسات بين الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية في المحافظة.

وأكد حسن خلف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر أن الدوري يهدف إلى تعزيز ممارسة الرياضة وتحفيز المجتمع للاستمتاع بالرياضة كأسلوب حياة، مما يعكس رؤية وزارة الشباب والرياضة في توفير فرص لممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة.

ومن جانبه، أشار موسى الرشيدي مدير الإدارة العامة للرياضة، إلى انطلاق دوري الشوارع والأحياء الشعبية في مدينة حلايب، حيث جرت مباريات الجولة الأولى والتي شملت فرقًا مثل مانشستر سيتي وليفربول وأرسنال وغيرها، وذلك كجزء من الجهود المستمرة لدعم وتشجيع ممارسة الرياضة في مختلف مدن المحافظة.