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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحر الأحمر.. بحث سرعة توصيل الغاز الطبيعي للمنشآت السياحية

صورة موضوعية
صورة موضوعية

عقد اللواء محمد البندارى، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، اجتماعًا بحضور المقدم ياسر يسري، عضو هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، مع ممثلي المنشآت السياحية. وكان الهدف الرئيسي للقاء بحث سبل حل مشكلة توصيل الغاز الطبيعي لهذه المنشآت على نحو سريع وفعّال.

أكد السكرتير العام على أهمية توجيه الجهود نحو تحقيق المصلحة العامة وحل المشاكل المتعلقة بتوصيل الغاز للمنشآت السياحية. وأعرب عن جاهزيته التامة لإزالة أي عقبات تواجه توصيل الغاز في أسرع وقت ممكن.

من جانبه، أوضح المقدم ياسر يسري دور الرقابة الإدارية في تخصيص مبالغ كبيرة لإنشاء شبكة الغاز الطبيعي بالمحافظة. هذا الإجراء يهدف إلى جعل المحافظة مركزًا سياحيًا تعتمد على الغاز كمصدر للطاقة النظيفة والمستدامة.

وتم التأكيد على دعم الدولة لتوفير الغاز بأسعار مخفضة لخدمة المواطنين ودعم الاستثمار في المنشآت السياحية.

وأخيرًا، أشار مدير شركة الغاز إلى استعداد الشركة لتقديم التسهيلات اللازمة للمنشآت السياحية لتنفيذ التعاقدات الجديدة للحصول على خدمة توصيل الغاز الطبيعي.

واستعرض ممثلو المنشآت السياحية المعوقات التي تواجههم ورحبوا بمثل هذه الاجتماعات التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة للدولة.

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