محافظ البحر الأحمر يتفقد أعمال التطوير على طريق المطار

قام محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، ظهر اليوم بجولة تفقدية ميدانية على طريق المطار بهدف متابعة وتقييم سير العمل في مشروع تطوير هذا الطريق الحيوى . خلال الجولة، قدم اللواء حنفي عدة توجيهات هامة للارتقاء بجودة هذا الطريق وتحسين البنية التحتية.

وأصدر محافظ البحر الأحمر توجيهات بإعلان خطة صيانة كاملة لجميع أعمدة الإنارة على الطرق، بهدف توفير رؤية وسلامة أفضل للمواطنين، واستبدال الزراعات القديمة بزراعات جديدة على جانبي الطريق.

وفي خطوة ترحيبية تجاه الزوار، وافق اللواء حنفي على إنشاء كلمة ترحيب مجسمة ثلاثية الأبعاد توجه رسالة ترحيب للسائحين عند مدخل المطار بالغردقة. كما أشار بضرورة ان تنسجم اللوحة الجدارية الموجودة بالطريق ، بشكل مثالي مع التطورات التى تتم بالجزيرة الوسطى .

أخيرًا، وجه اللواء عمرو حنفى جهاز التعمير بتوصيل خطوط المياه لبعض المناطق على طريق المطار ، دون تعطيل المرور وضمان السرعة في إنجاز الأعمال .

تجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تحسين البنية التحتية وترقية الخدمات على طريق المطار الحيوي لضمان توفير بيئة استقبال ممتازة للمواطنين و لزائري المحافظة .