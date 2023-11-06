عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ البحر الأحمر يتفقد أعمال التطوير على طريق المطار

صورة موضوعية
صورة موضوعية

قام محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، ظهر اليوم بجولة تفقدية ميدانية على طريق المطار بهدف متابعة وتقييم سير العمل في مشروع تطوير هذا  الطريق الحيوى . خلال الجولة، قدم اللواء حنفي عدة توجيهات هامة للارتقاء بجودة هذا الطريق وتحسين البنية التحتية.

وأصدر محافظ البحر الأحمر توجيهات بإعلان خطة صيانة كاملة لجميع أعمدة الإنارة على الطرق، بهدف توفير رؤية وسلامة أفضل للمواطنين، واستبدال الزراعات القديمة بزراعات جديدة على جانبي الطريق. 

وفي خطوة ترحيبية تجاه الزوار، وافق اللواء حنفي على إنشاء كلمة ترحيب مجسمة ثلاثية الأبعاد توجه رسالة ترحيب للسائحين عند مدخل المطار بالغردقة. كما  أشار بضرورة ان تنسجم اللوحة الجدارية الموجودة بالطريق ، بشكل مثالي مع التطورات  التى تتم بالجزيرة الوسطى .

أخيرًا، وجه اللواء عمرو حنفى جهاز التعمير بتوصيل خطوط المياه لبعض المناطق على طريق المطار ، دون تعطيل المرور وضمان السرعة في إنجاز الأعمال .

تجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار  تحسين البنية التحتية وترقية الخدمات على طريق المطار الحيوي لضمان توفير بيئة استقبال ممتازة للمواطنين و لزائري المحافظة .

البحر الأحمر محافظ البحر الأحمر عمرو حنفى جولة تفقدية تحسين البنية التحتية اللواء عمرو حنفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب ينعي نجم الأهلي

صفقة من العيار الثقيل.. خبر سار لجماهير النادي الأهلي

أسعار سجائر كليوباترا وبوكس.. مفاجأة بعد تصديق الرئيس على تعديلات قانون الضريبة

اسكت..فنانة شهيرة تهاجم بيومي فؤاد بعد تصريحاته عن محمد سلام

رسميا.. إعلان رسوم امتحانات 2024 لطلاب الإعدادية والثانوية العامة و الدبلومات الفنية

رد فعل ناري لـ محمد سلام بعد هجوم بيومي فؤاد

حمو بيكا يعلن استقبال مولودته الأولى ..صورة

بعد تصديق السيسي.. بدء تطبيق ضريبة الجدول رسميا.. اعرف أسعار السجائر الجديدة

موضوعات متعلقة

انطلاق دوري الشوارع والأحياء الشعبية في مدينة حلايب بالبحر الأحمر

"جودة الخدمات في المبادرات الرئاسية".. دورة تدريبية بوحدات الرعاية الأولية بالبحر الأحمر

البحر الأحمر.. بحث سرعة توصيل الغاز الطبيعي للمنشآت السياحية

وكيل تعليم البحر الأحمر يوجه بتفعيل الأنشطة التربوية والرياضية والثقافية للطلاب

رئيس مدينة رأس غارب يشرف على تطوير شوارع الميناء ويفتتح مواقف سيارات

رئيس مدينة الغردقة يجري جولة تفقدية بوحدة الميناء ويركز على جودة الخدمات الصحية

الوحدة المحلية لمدينة الغردقة تشن حملات تفتيشية على المنشآت السياحية

تدشين حملة «بشبابها» في البحر الأحمر

ترشيحاتنا

الغسالة بـ 15 ألف جنيه.. خريطة سوق الأجهزة الكهربائية.. فيديو

رغم التعادل| نجم لوتون تاون يصف تصرفات صلاح بالشيطانية.. فماذا فعل الفرعون؟

الانتخابات الرئاسية 2024 .. تعرف على خطة الهيئة الوطنية في شهر نوفمبر

بـ 85 ألف جنيه .. أرخص سيارة "هاتشباك" من كيا

مرتب شهري 6 ملايين جنيه.. أكثر وظيفة مطلوبة في 2023

حكومة غزة: القطاع يفقد 6 أطفال و5 نساء في كل ساعة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس ..المواد الكيميائية والكمبيوتر يسببان مشكلة صحية خطيرة

تكريم صناع فيلم وداعا جوليا في صدى البلد.. صور

بعد تصدر بيومي فؤاد الترند..مهندس شاب يخسر شقى عمره لهذا السبب

ضربة مزدوجة.. ما هي خطة الأهلي للحصول على فتوح وتخفيض غرامة كهربا؟

فيديو

خيبة أمل.. والد انجلينا جولى يهاجمها بسبب دعمها لفلسطين.. اعرف التفاصيل

يخضع للجلسة الثانية من الكيماوي .. تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

أسرتها استشهدت .. فنانة سورية تعلن تعرض عائلتها لقصف الاحتلال بغـ..زة

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لرد فعل طفل فسطيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ