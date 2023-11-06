إبراهيم عيسى: تصريح القنبلة النووية لإسرائيل مُخطط وقد يلجأون له خلال الحرب

علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على تصريح وزير التراث في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، مؤكدا أن هذا التصريح ليس عفوي الخاطر ولا حماقة أو "ذلة لسان" ولكنه مخطط.

وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن إسرائيل تتحدث عن مشاريع النزوح منذ 30 سنة وهي فكرة تطلق في الهواء، مشددًا على أن العلوم النووية أصبحت على قدر من التطور يقدر من النوعية والمسافة التي ستعمل بها القنبلة.

وأشار إبراهيم عيسى، إلى أن تصريح وزير التراث الإسرائيلي دليل على الدموية والوحشية والحقد داخل النفس الإسرائيلية المتطرفة والتي تريد أن لا ترى الشعب الفلسطيني على أراضي فلسطينية، متابعا: "التلويح بالقنبلة النووية يوصف بالحماقة الآن ولكنها ستكون موقف وحل لإسرائيل في فترة ما من الحرب".