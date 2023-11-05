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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المحكمة تتنحى عن نظر دعوى وقف برنامج إبراهيم عيسي ومنعه من الظهور

ابراهيم عيسي
ابراهيم عيسي

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، التنحي عن نظر الدعوى المقامة من عماد عثمان، والتي يطالب فيها بشطب الإعلامي إبراهيم عيسي من نقابتي الصحفيين والإعلاميين، ووقف برنامجه على قناة القاهرة والناس؛ وذلك بعد اتخاذ إجراءات رد المحكمة، وإحالتها إلى رئيس محكمة القضاء الإداري؛ لتحديد دائرة جديدة لنظرها. 

وطالب مقيم الدعوى، بـ رد المحكمة؛ بعد عدم الاستجابة لطلباته.

يذكر أن طلب رد المحكمة تفحصه دائرة مغايرة وتقف على أسبابه، فإذا كانت الأسباب جوهرية؛ يتم تغيير هيئة المحكمة التي كانت تنظر الدعوى، وإذا لم تقتنع المحكمة بأسباب الرد؛ يرفض الطلب، ويغرم مقيم الطلب مبلغا تحدده المحكمة.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت، الأحد الماضي، تأجيل الدعوى المقامة من فهمي بهجت المحامي، والتي يطالب فيها، بمنع قيام شركة نايل سات، ببيع ترددات إلى شركة (تي إن هولدنجز) المالكة لقنوات القاهرة والناس، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها، وقف بث برنامج "حديث القاهرة" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى، على ترددات شبكة النايل سات؛ لما يشوبه من خطر داهم على المجتمع المصري والعالم العربي والإسلامي، ومخالفاته الكود الديني الصادر من المجلس الأعلى للإعلام.

حملت الدعوى القضائية الرقم 32703 لسنة 76 قضائية، واختصمت رئيس المجلس الأعلى للإعلام.

وأكد بهجت في دعواه، ضرورة وقف بث وإذاعة برنامج حديث القاهرة لـ الإعلامي إبراهيم عيسى؛ لاستمراره وتعمده المستمر في نشر الأخبار الكاذبة، وازدراء الدين الإسلامي، وإنكار ثوابته؛ بهدف تحقيق أرباح طائلة من المشاهدات على قناة القاهرة والناس ومواقع التواصل الاجتماعي.

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