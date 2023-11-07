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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لجنة السياحة: إلغاء الحجوزات في مصر بنسبة 25% بسبب أحداث غزة

السياحة المصرية
السياحة المصرية

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة أثر بشكل واضح على السياحة المصرية، ومثل تلك الأحداث عادة تؤثر بالسلب على قطاع السياحة، والحديث عن هذا الأمر بصورة غير ذلك أمر غير واقعي على الإطلاق. 

السياحة تتحدث عن إلغاء الحجوزات 

وأضافت "علي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع من خلال قناة "أون"، أن ليست كل المقاصد السياحية المصرية متأثرة بالأحداث في غزة، وإنما فقط طابا وشرم الشيخ ونويبع ودهب، ولكن مازالت السياحة الثقافية تشهد حجوزات، وكذلك بعض المدن في الغردقة ومرسى مطروح، ومرسى علم، والقاهرة، لافتا إلى أن هناك إلغاءات بنسبة 25%. 

وتابعت رئيس لجنة السياحة في مجلس النواب، أن الحجوزات وإلغائها في الوقت الحالي أمر هام، ولكن أملهم هو العمل على الحجوزات المقبلة، موضحة أن أي حدث سلبي بدوره يؤثر على قرار السائح بشكل فوري خاصة في الفترة الحالية، "السائح ممكن يقولك بلاش إجازة في المنطقة الملتهبة وأقضي أجازتي في مكان تاني". 

وحول نوعية السياح التي ألغت حجوزاتها بنسبة 25% تنتمي لشريحة إلغاء الحجوزات هو السائح الامريكي  قائلة: " معظم سياح  أمريكا كان ليهم رحلة ثلاثية بين مصر وإسرائيل والأردن، وبالتالي رحلته بيلغي الحجوزات في الوقت الراهن وده طبيعة  الامريكان بيخاف بسرعة لو حصل حدث في أفغانستان مايجيش مصر والسائح الامريكي ينتمي لشريحة السائح عالي الانفاق". 

السياحة قطاع غزة العدوان الإسرائيلي قطاع السياحة لميس الحديدي برنامج كلمة أخيرة

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