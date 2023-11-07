منذر الكبير: تدريب الزمالك شرف.. وحال تلقي عرضًا منه سأقبل فورًا

أكد منذر الكبير المدير الفني السابق للمنتخب التونسي، أنه تلقى العديد من العروض خلال الآونة الأخيرة، وبعض الأندية في الدوري المغربي والتونسي والجزائري والإماراتي.

وأوضح الكبير خلال مداخلة عبر زوم مع الإعلامي أمير هشام ببرنامج "+90" على قناة النهار: "الزمالك لم يتواصل معي حتى الآن لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم به، وإذا تم التفاوض معي؛ سأناقش العرض بكل تأكيد، بل وسأقبل فورًا، خاصةً أنه اسم كبير في القارة الإفريقية".

وأضاف منذر الكبير: "الزمالك يملك قاعدة جماهيرية كبيرة ولاعبين مميزين سواء شيكابالا أو زيزو أو حمزة المثلوثي، وبالطبع تولي مهمته شرف لأي مدرب، والزمالك يستحق مكانة أفضل".

واختتم: "كان هناك بعض اتصالات مباشرة وغير مباشرة من 3 أو 4 أندية بالدوري المصري لتولي مهمتهم الفنية، ولكن كنت غير مستعد في ذلك الوقت".