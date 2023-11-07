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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أروش إكسسوارات وحافظات إيربودز جديدة من سامسونج.. السعر مفاجأة هنا

أروش إكسسوارات وحافظات
أروش إكسسوارات وحافظات إيربودز جديدة من سامسو

تعتبر سماعات Galaxy Buds FE اللاسلكية هي أحدث إصدار من شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية، ويمكن للمشترين في كوريا الآن الحصول على حافظة إصدار محدود مستوحاة من سلسلة Toy Story من Pixar.

بحسب ما ذكره موقع جي إس إم آرينا التقني، تتوفر حافظات Toy Story لسماعات Galaxy Buds FE بتصميمين مستوحى من Lotso Bear و Hamm، وهي متوفرة في كوريا الجنوبية عبر سوق G Market الإلكتروني المحلي.

ويبلغ سعر حافظة Lotso Bear هو 39600 وون كوري (30 دولارًا أمريكيًا) بينما يبلغ سعر حافظة Hamm 36300 وون كوري (28 دولارًا أمريكيًا).

أروش إكسسوارات وحافظات إيربودز جديدة من سامسونج..السعر مفاجأة هنا


ستكلف Buds FE والحافظات الجديدة معًا 125900 وون كوري (97 دولارًا أمريكيًا) ولكن هناك سعر خاص للمشترين الأوائل حتى 29 نوفمبر مما يقلل السعر الإجمالي إلى 105900 وون كوري (82 دولارًا أمريكيًا). 

تتميز حافظة Lotso Bear بفراء أحمر ناعم وعينين كبيرتين، بينما تتميز حافظة Hamm بتصميم يشبه صندوق المال. كلا الحالتين مصنوعتان من البلاستيك الصلب وتحميان سماعات Galaxy Buds FE من الخدوش والصدمات.

ستكون حافظات Toy Story لسماعات Galaxy Buds FE هدية رائعة لأي محبي Toy Story، فإنها طريقة رائعة لحماية سماعاتك اللاسلكية وإضافة بعض المرح إلى حياتك.

إذا كنت ترغب في شراء حافظة Toy Story لسماعات Galaxy Buds FE، فيمكنك زيارة سوق G Market الإلكتروني. تأكد من شرائها قبل نفاد الكمية!

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