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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مزعزعة للاستقرار.. بيان ياباني بريطاني مشترك يندد بـ أفعال إيران

صدى البلد

ندد بيان وزاري ياباني بريطاني ، اليوم الثلاثاء، بأنشطة إيران واصفين إياها بالمزعزعة للاستقرار بما في ذلك نقل صواريخ وطائرات مسيرة إلى أطراف فاعلة حكومية وغير حكومية.

وعارض بيان مشترك لوزراء خارجية ودفاع اليابان وبريطانيا أنشطة إيران قائلين أنها المزعزعة للاستقرار بما في ذلك نقل صواريخ وطائرات مسيرة إلى أطراف فاعلة حكومية وغير حكومية.

أصدر بيان مشترك لوزراء خارجية ودفاع اليابان وبريطانيا ،  يدعو إلى "هدنة إنسانية" في غزة.

وقال البيان مشترك لوزراء خارجية ودفاع اليابان وبريطانيا أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد القابل للتطبيق نحو السلام العادل والدائم.
 

كما دعا بيان مشترك لوزراء خارجية ودفاع اليابان وبريطانيا إيران إلى لعب دور بناء لتهدئة التوتر في الشرق الأوسط.

السلام العادل استقرار بيان مشترك حل الدولتين طائرات مسيرة

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