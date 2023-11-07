مساعد وزير الهجرة يكشف تيسيرات مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج.. تفاصيل

قال صابر سليمان، مساعد وزير الهجرة للتطوير المؤسسي وشئون المصريين بالخارج، إن المرحلة الأولى من مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج انتهت في شهر مايو، وكان هناك مطالبات كثيرة لعودتها مرة أخرى.

وأضاف"صابر سليمان" خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي إم سي” أن المرحلة الأولى من المبادرة، تكونت من جزئين، منوها بأن هناك فرق بين المصريين المقيمين في دول عربية والمقيمين داخل دول تتمتع بالإعفاء الجمركي.

واسترسل: قمنا بتخفيض قيمة الجمارك بنسبة 70% للمصريين المقيمين في الدول التي لا تتمتع بالإعفاءات الجمركية، بالإضافة إلى تقليل مدة فتح الحساب البنكي.

وأكمل: قمنا بإضافة إمكانية استيراد سيارة من البلد المقيم به المصري في الخارج، خاصة ممن تبلغ أعمارهم 16 عاما فما فوق، سواء كانت سيارة مستعملة أم جديدة.

