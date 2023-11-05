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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

طلبها الجميع .. ميزة جديدة لتسهيل اجراءات مبادرة سيارات المصريين بالخارج

تيسيرات لـ استيراد
تيسيرات لـ استيراد سيارات المصريين بالخارج

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج عقب صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 174 لسنة 2023، بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، ونشره في الجريدة الرسمية.

تيسيرات لـ استيراد سيارات المصريين بالخارج

وأكدت السفيرة سها جندي أن القانون يهدف إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، للذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.

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أوضحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة أن إعادة فتح المبادرة جاءت عقب الكثير من الرغبات والطلبات التي تلقتها وزارة الهجرة من المصريين بالخارج خلال لقاءاتها معهم في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، كما أنه كان أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، في نسخته الرابعة والذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي.

تيسيرات لـ استيراد سيارات المصريين بالخارج

وأضافت الوزيرة أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، لافتة إلى أن ذلك بناء على موافقة رئيس الجمهورية على القانون وإصداره نهائيًا.

 

وينص القانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لـ استيراد سيارات المصريين بالخارج، على تخفيض قيمة الوديعة المطلوبة 70% على بعض السيارات.

 

وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب القانون وفقاً لنوع العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا، ويتم إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة ويتم وضع الوديعة في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

تيسيرات لـ استيراد سيارات المصريين بالخارج

و أعلنت مصلحة الجمارك، في بيان لها أمس السبت، أنها خصصت طريقة جديدة لأول مرة «خط ساخن» لتلقى الاتصالات الدولية، للرد على استفسارات المقيمين بالخارج، وتسريع إجراءات إصدارالموافقات الاستيرادية لسيارات المصريين بالخارج ورقم الخط الساخن هو 15460 00202.

 

اما عن أهم الشروط للحصول على سيارات المصريين بالخارج 2023 بعد تفعيل المبادرة من جديد.. كالتالى: 

 

- يجب ألا يقل عمر المتقدم لطلب الحصول على سيارة عن 16 سنة كأقل تقدير.

- ينبغي أن تكون السيارات المستوردة من الخارج قد صنعت 2019 أو أحدث.

- ضرورة سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية، على أن يتم استردادها بعد 5 سنوات.

- ضرورة امتلاك إقامة قانونية سارية في الخارج للمصري الراغب في استيراد السيارة.

- يلزم استيفاء واستكمال إجراءات التسجيل الأولي من خلال تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج.

- يلزم على المتقدم تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.

تيسيرات لـ استيراد سيارات المصريين بالخارج

أما عن خطوات الحصول على سيارة بمبادرة المصريين بالخارج:

 

- حمل التطبيق رابط أندرويد أو ورابط آيفون:

رابط أندرويد:

‏https://play.google.com/store/apps/details

رابط أيفون:

‏https://apps.apple.com/.../%D8%B3%D9%8A%D8.../id6444364022

- إنشاء حساب بالبريد الإلكتروني.

- استكمال بيانات الحساب بإدخال رقم الهاتف وتاريخ الميلاد والرقم القومي رقم جواز السفر وبلد الإقامة.

- اختيار السيارة المراد استيرادها من حاسبة الرسوم.

- استكمال الطلب من خلال الموافقة على الشروط والأحكام.

- اتباع تعليمات التحويل البنكي.

- متابعة الطلب بعد التحويل للحصول على الموافقة الاستيرادية.

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