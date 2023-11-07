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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قوافل مجانية وحملات رقابية.. جهود الزراعة والطب البيطري خلال أول أسبوع في نوفمبر

وزير الزراعة
وزير الزراعة

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم ١١٨  من إصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٣١ اكتوبر وحتى ٦ نوفمبر الجاري.

وخلال هذا الاسبوع أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، قافلة بيطرية مجانية بادارة اطفيح البيطرية، حيث تم عمل رش وتجريع وعلاج 1050 رأس ماشية، وعقد ندوة ارشادية حول الامراض المشتركة وأهمية التحصين، كما كثفت المديرية الحملات الرقابية علي اسواق اللحوم حيث تم ضبط 4852 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحصين 34 الف و 91 رأس ماشية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، كما واصلت أيضا مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، بالمرور على الجمعيات الزراعية للتأكيد على ضرورة وجود تقاوى القمح بجميع الجمعيات والتيسير على المزارعين.

بينما شنت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، حملاتها للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية حيث تم ازالة عدد (50) حالة تعدي على الاراضي الزراعية، كما تم متابعة زراعة القطن، كما تم متابعة مشروع ترشيد المياه و التسوية بالليزر استعدادا لزراعة محصول القمح بمركز الباجور، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، دورة تدريبية بالتعاون مع الـ GIZ لتنظيم وترشيد المياه، كما تم استقبال وفد الجايكا المسئول عن مشروع تحسين الزراعة الموجهة للسوق لصغار المزارعين، كما تم إطلاق المرحلة الثانية لمبادرة “ازرع” بالدقهلية للتحالف الوطني والهيئة القبطية الإنجيلية ووزارة الزراعة للتشجيع علي زراعة القمح وتقديم الدعم اللازم للمزارعين.

وأطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، بالتعاون مع جامعة الزقازيق، بمركز الابراهيمية ، حيث تم رش(450) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع (٣٤٠) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية، و عقد ندوتين وعدد من اللقاءات الإرشادية لتوعية المربين، كما اعلنت المديرية عن انتهاء الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات حيث تم تحصين 113 الف و 469 راس، وترقيم 5357 حيوان، كما شنت ايضا 23 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها المرور على 65 من أسواق بيع اللحوم.
كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، استمرار حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، حيث تم ازالة 76 حالة تعدي بمساحة 16434 م2 بنطاق 9 مراكز، كذلك نفذت مديرية الزراعة بمحافظة الاسكندرية، سلسة من الندوات الإرشادية لمحصول القمح، كما تم المرور ومتابعة وفحص ورش النخيل بحديقة الحيوان، كذلك واصلت حملات للتصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية.

ونظمت مديرية الطب البيطرى بمحافظة مطروح، بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة للمشاركة فى مبادرة "أنت الحياة" من خلال قوافل بيطرية مكثفة بمدينة الحمام، حيث تم تجريع و رش عدد ٦٥٠٠ رأس اغنام و ماعز لمكافحة الطفيليات الداخلية و الخارجية و عدد ٤٠٠٠ حاله كشف و علاج لطيور تربيه منزليه، كما استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي لمتابعة مشروعات الإرشاد الزراعي، كما تم متابعة زراعات بنجر السكر و تجهيز الأرض لزراعة القمح، كما تم عقد ثالث الندوات الارشادية لمحصول القمح، فضلاً عن عقد ندوة إرشادية بالمديرية حول ترشيد إستهلاك مياه الري و إعادة تدوير المخلفات الزراعية.

وأطلقت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، قافلة زراعية ارشادية وتوعوية براس سدر لنشر طرق العمليات الزراعية السليمة والتعرف على المشكلات التى تواجه المزارعين وحثهم على زراعة القمح فى المواعيد المناسبة، كما تم بدء العمل بالمدارس الحقلية لمحصول الفول البلدي، كذلك أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، مواصلة حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، حيث تم ازالة ١٥ حالة تعدى على الأرض الزراعية بزمام إدارة سنورس الزراعية.

وعقدت مدير مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط، اجتماعا مع العاملين بالمديرية، لمناقشة ما يستجد من اعمال داخل القطاع الزراعى، ونظمت مديرية الطب البيطري بالمنيا، بالتنسيق مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية ومعهد بحوث صحة الحيوان وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية، 6 قوافل بيطرية مجانية شملت مركز مغاغة، وقرية صفط الخمار بمركز المنيا، وقرية أبو جرج بمركز بني مزار، وقرية تانوف بمركز ديرمواس، وقرية قلوصنا بمركز سمالوط، وقرية بني عامر بمركز العدوة، جيث تم تقديم الخدمات العلاجية إلي 4464 رأس ماشية.

كما شنت مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج، حملات مكبرة للتصدى للتعدى على الاراضى الزراعية حيث تم ازالة 16 حالة تعدي على الأراضى الزراعية والبناء المخالف بزمام مركز طما.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة

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