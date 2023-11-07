وزير العمل يَفتتح فعاليات الأسبوع الكويتي الرابع عشر بالقاهرة

بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ،يفتتح وزير العمل حسن شحاتة في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات الأسبوع الكويتي الـ 14 في مصر، والذي تُنظمه السفارة الكويتية بالقاهرة بالتعاون مع مجموعة الجابرية للمعارض الكويتية ، تحت عنوان " الكويت في مصر"،وذلك باحد الفنادق الكبري بالقاهرة، برعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عددِ من الوزراء ،وغانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة ،ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية،و رئيس مجموعة الجابرية للمعارض أحمد إسماعيل بهبهاني..وبمشاركة 80 جهة حكومية وخاصة مصرية وكويتية بمختلف القطاعات،في أكبر تجمع "كويتي مصري" يُسهم في تدعيم أواصر الترابط بين البلدين.



وقالت وزارة العمل : إن هذا الحدث السنوي يُرسخ العلاقات الثنائية بين البلدين،ويَعكس حرص البلدين على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، كما أن إنعقاده على مدار 13 دورة بشكل منتظم ،إمتدادًا لعلاقات تاريخية واستراتيجية قائمة على التفاهم المتبادل وتوافق الرؤى بين البلدين بشأن مُختلف الملفات والموضوعات الاقليمية والعالمية محل الاهتمام المشترك.