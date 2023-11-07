أمن القاهرة يحقق نجاحات في مجالي مكافحة السرقات والمخدرات| تفاصيل

حققت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة العديد من النجاحات في مجالي السرقات والمخدرات.

ففي مجال مكافحة السرقات، تم ضبط 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة بدر، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى السرقة من داخل المساكن، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 5 وقائع سرقة، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المُستولى عليها لدى عميليهم (مالكي محلان للأجهزة الكهربائية "سيئا النية").

كما تم ضبط سيدة لقيامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة شبرا، واعترفت بارتكاب الواقعة عقب قيامها باستخراج مفتاح مصطنع ومغافلة المجنى عليها وسرقة المشغولات الذهبية، وتم بإرشادها ضبط المسروقات فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي مجال مكافحة المخدرات، تم ضبط عاطل بالقاهرة لقيامه بتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها، بعد أن أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام المتهم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى تصنيع مادة الاستروكس المخدر بقصد الاتجار بها، متخذاً من الشقة سكنه مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى.

تم ضبطه وبحوزته “كمية من مخدر الإستروكس وزنت 8,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر البودر– كمية من مخدر الأفيون - ميزان حساس - أدوات التصنيع”، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد تصنيع مادة الاستروكس المخدرة والاتجار بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.