موعد مباراة الأهلي والنور السعودي لكرة اليد

يخوض الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز، مواجهة قوية اليوم الثلاثاء أمام النور السعودي،في الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.



وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي علي موقع فيسبوك:"‏الأهلي يبدأ مشواره اليوم في كأس العالم

للأندية لكرة اليد بلقاء النور السعودي.. بالتوفيق 🦅".

موعد مباراة الأهلي والنور السعودي



وتنطلق مباراة الأهلي والنور السعودي في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.





ويواجه النادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا غدًا الأربعاء في الرابعة مساء على إستاد المقاولون في مباراة مؤجلةمن الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري.