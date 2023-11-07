خبيرة تغذية علاجية: السمنة قد تكون أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بأمراض السكر

أكدت دكتورة سارة المهدي، خبيرة التغذية العلاجية، أن السمنة قد تكون أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بأمراض السكر، مشيرة إلى أن حدوث السمنة في بعض الحالات يكون بسبب حدوث خلل في إفراز الغدة الدرقية.

وقالت سارة المهدي، خلال لقاء لها لبرنامج “طبيب البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “شاهيناز النجار”، أن كورس وان دايت لـ "التخسيس" أمن خاصة على أصحاب الأمراض المزمنة، من الضغط و السكر، وتصلب الشرايين.

ليس لها أي مخاطر

وتابعت خبيرة التغذية العلاجية، أن كورس "التخسيس" أمن على الصحة خاصة أنه مكون من أعشاب طبيعية، وليس لها أي مخاطر.