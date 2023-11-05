أعشاب طبيعية.. كيف يساهم كورس "وان دايت" للقضاء على الوزن الزائد

أكدت الدكتورة سارة المهدي، خبيرة التغذية العلاجية، ،أن كورس “وان دايت” عبارة عن أعشاب طبيعية، حيث يتكون من الأناناس قشور الباسيليوم، والعديد من الفيتامينات A،C،E، بالإضافة إلى الجارسينيا، مؤكدة أن كل هذه أعشاب طبية علاجية تم تجميعها في عبوة واحدة وهو “وان دايت”

وقالت سارة المهدي، خلال لقاء لها لبرنامج “طبيب البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “شاهيناز النجار”، أن كورس “وان دايت” يساعد المريض على التخلص من الإمساك المزمن، والانتفاخات، وحموضة المعدة، على الفور وبشكل سريع”

الاعتماد على كورس وان دايت

وتابعت خبيرة التغذية العلاجية، أنه يتم وضع العبوة على كوب من الماء وتناوله قبل أو بعد الفطار”، مشيرة إلى أنه يمكن الاعتماد على كورس "وان دايت" كـ وجبة إفطار.