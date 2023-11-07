عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنفيذ خطة الإخلاء

وكيل التعليم بالغربية يتابع انتظام سير الدراسة بمدارس إدارة شرق طنطا

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية

أجري  ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم ، جولة ميدانية لتفقد انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة شرق طنطا التعليمية، حيث تفقد اليوم مدرسة كفر طرنة للتعليم الأساسي.

جولة تفقدية لرئيس جامعة طنطا بكلية الحقوق لمتابعة انتظام الدراسة

وخلال المتابعة بالمدرسة، أشاد وكيل الوزارة بالمدرسة، ونظافتها وانضباطها، والحضور الطلابي الجيد، واطمأن إلى حسن سير العملية التعليمية، حيث قام بمتابعة عدد من الفصول، وقام بتكريم أحد طلاب المدرسة من حفظة القرآن الكريم، وقام بتوزيع عدد من الهدايا على الطلاب المتميزين، وقام بحضور حصة للغة العربية للصف الثاني الإعدادي فصل 2/2.

كما أشاد بجهد معلم اللغة العربية، السيد بدر السيد بيومي، لتميزه في الشرح داخل الفصل، والتفاعل الطلابي الجيد معه، وتفانيه في العمل، كما قام بتفقد قاعات رياض الأطفال بالمدرسة، وأشاد بانتظام القاعات، والأنشطة المنفذة داخل القاعات، فضلا عن ترتيبها وتنظيمها، وحسن استقبال الأطفال بها.

txt

محمد حلمي الغر: مصاريف الجامعات الاهلية تقل دائما عن الجامعات الخاصة

كما وجه وكيل الوزارة طلاب المدرسة إلى تنفيذ خطة الإخلاء، حيث قام بشرح كيفية تنفيذ خطة الإخلاء في الإذاعة المدرسية، وسرعة نزول الطلبة، والاصطفاف بعيداً عن المباني المدرسية، والتأكد من نزول جميع الطلاب إلى أرض الفناء، وقام طلاب المدرسة بتنفيذ خطة الإخلاء في وقت قياسي وبنجاح باهر.

وخلال المتابعة، وجه وكيل الوزارة بضرورة توفير معلم للتربية الموسيقية، وآلات موسيقية بالمدرسة، وتم التواصل مع التوجيه العام للتربية الموسيقية بالمديرية لتوفير معلم للمدرسة، كما وجه بضرورة التأكد من صلاحية وسائل الأمن والسلامة، والطفايات وخطوط الحريق، وتنظيف أسطح المباني المدرسية، وسلامة خطوط الصرف، وسلامة خطوط الحريق، والتأكد من تشغيلها، وتوفير أرقام الطوارئ في أماكن واضحة، وتدريب الطلاب على استخدام طفايات الحريق، بمعرفة مسئول الأزمات والكوارث بالمدارس.

محافظ الغربية يتفقد جاهزية محطات مركز ومدينة طنطا لمواجهة الطوارئ والأزمات

واختتم وكيل الوزارة المتابعة بالمدرسة، مقدما الشكر والتقدير لإدارة المدرسة، والعاملين، والطلاب، على حسن سير العملية التعليمية، والمستوى العلمي المتميز لطلاب المدرسة، ونجاح تنفيذ خطة الإخلاء داخل المدرسة في وقت قياسي، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح.

IMG-20231107-WA0072
IMG-20231107-WA0072
IMG-20231107-WA0074
IMG-20231107-WA0074
IMG-20231107-WA0076
IMG-20231107-WA0076
IMG-20231107-WA0073
IMG-20231107-WA0073
IMG-20231107-WA0075
IMG-20231107-WA0075
IMG-20231107-WA0065
IMG-20231107-WA0065
IMG-20231107-WA0055
IMG-20231107-WA0055
IMG-20231107-WA0057
IMG-20231107-WA0057
IMG-20231107-WA0056
IMG-20231107-WA0056
IMG-20231107-WA0052
IMG-20231107-WA0052
القرآن الكريم انتظام سير العملية التعليمية انتظام العملية التعليمية انتظام سير العمل حضور الطلاب حفظة القرآن الكريم رئيس جامعة طنطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه رسميًا في يوم|تحرك سعر الذهب مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

«العلبة رخصت 24 جنيها»| مفاجأة سارة بشأن أسعار السجائر رسميا

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

بعد أنباء تورط حارسي الزمالك وبيراميدز| القصة الكاملة لتطبيقات المراهنات في الدوري المصري.. تفاصيل مثيرة

قرار جديد من المحكمة في اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

بلومبرج: انخفاض الاحتياطي الأجنبي لـ إسرائيل أكثر من 7 مليارات دولار

موضوعات متعلقة

ترقية 23 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 12 مدرسا بجامعة طنطا

ترشيحاتنا

شكري يلتقي أمين سر حركة فتح بالقاهرة للتباحث حول الحرب في غزة|صور

شاهد ..لحظة خروج مواطن من تحت الأنقاض.. وناج آخر يتحدى وزير القنبلة النووية

برنامج الأغذية العالمي يدق ناقوس الخطر بشأن غزة

انخفاض ملحوظ لسعر الذهب اليوم الثلاثاء 7 - 11- 2023

تبدأ بـ 31 جنيها.. أسعار السجائر بعد الزيادة الأخيرة

القنبلة الذرية آخر حلول نتنياهو في غزة.. هل تمتلك إسرائيل أسلحة نووية؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر تناول المشروبات الغازية إن كنت مصابا بهذه الأمراض

أنا قوي.. فيديو مؤثر لأطفال من غزة يرون كيف تبدلت حياتهم وعائلتهم

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم لتخريج الدفعة رقم 55 للملحقين الدبلوماسيين

القوات المسلحة تنفذ عدداً من الأنشطة التدريبية على الإتجاه الإستراتيجى الجنوبى

فيديو

أجواء رعب .. شروط مختطفي والد نجم ليفربول لإطلاق سراحه /فيديوجراف

10 آلاف شهيد حتى الآن وتدمير مسجد صلاح الدين الأيوبي|تطورات الأحداث في غزة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم لتخريج الدفعة رقم 55 للملحقين الدبلوماسيين

أوقفوا جنون إسرائيل.. العالم الهولندي يحذر من زلزال كبير بسبب غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ