8 أمراض خطيرة تتسبب في السعال الجاف.. احذرها

لا يحدث السعال الجاف نتيجة وجود بلغم في الحلق، وفي بعض الأحيان يقترن بالإحساس بتورم واحتقان ودغدغة في الحلق.

أسباب السعال الجاف

ويتم علاج السعال الجاف بجلسات البخار، للتقليل من حدته، كما تتوافر في الصيدليات بعض أجهزة البخار التي تصلح للاستخدام في المنزل.

السعال الجاف قد يحدث دون أي أعراض مرضية أخرى مرافقة، أو يحدث عند التعرض للإنفلونزا أو نزلات البرد، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

أسباب السعال الجاف

السعال الجاف قد يستمر حتى بعد الشفاء من هذه الأمراض، ومن أهم أسباب السعال الجاف ما يلي:

_ وجود التهاب في الحلق.

_ استنشاق مادة مثيرة للسعال مثل الغبار أو الدخان.

_ الربو.

_ حساسية الأنف أو الصدر.

_ مرض الانسداد المزمن للشعب الهوائية.

_ ارتجاع المريء.

_ أمراض القلب (في حالات نادرة).

_ السعال الديكي (الشاهوق).

_ الالتهاب الرئوي.