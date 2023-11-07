الشرطة الأمريكية تعثر على شيء مرعب وراء باب سري داخل خزانة منزل

أظهرت لقطات مروعة للحظة اقتحام الشرطة الأمريكية خزانة وعثر على باب سري ورائها طفلة صغيرة محاصرة خلفها.

ويوضح الفيديو رجال شرطة ولاية أركنساس الامريكية، وهم يقودون إلى الخزانة من قبل المتهم يوم الخميس (2 نوفمبر)، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

وفي هذه الاثناء دخل الضباط إلى الغرفة الصغيرة ليجد طفلة محبوساً داخل غرفة سرية، بعد بحث الضباط في بعض العناصر للوصول إلى باب سري.

فيما يصب الطفلة المعثور عليها بأذى في الحادث وتم نقله إلى إدارة الخدمات الإنسانية.

الشرطة الامريكية تجد شيء مرعب وراء باب سري داخل خزانة منزل

وفي اليوم التالي، تم القبض على جون طومسون، 40 عامًا، من تونتيتاون بولاية أركنساس ويواجه عددًا من التهم الجنائية.

وقال المحقق كيث ليندلي لصحيفة USA TODAY: “ كانت الطفلة عاطفية للغاية عندما خرجت وكانت خائفة للغاية. لقد أمرها المتهم بعدم إصدار صوت أو الكشف عن وجودها هناك”.

ويواجه الرجل البالغ من العمر 40 عامًا الآن اتهامات بالتدخل في الحضانة، والسجن الباطل لطفلة من الدرجة الأولى، وتعريض رفاهية قاصر للخطر، وحيازة دروع واقية من الرصاص وأدوات المخدرات، وفقًا لما ذكرته صحيفة The Washington County Jail Intake.