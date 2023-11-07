بملابس هندية.. نوال الكويتية تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة

خضعت النجمة نوال الكويتية لجلسة تصوير جديدة، وقامت بمشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد تم إلتقاط جلسة التصوير في منطقة العلا بالمملكة العربية السعودية.

تفاصيل إطلالة نوال الكويتية

وظهرت نوال الكويتية، وهي ترتدي ثيابا هندية التصميم، مكونة من توب لامع هاي ستوميك بأكمام طويلة باللون الذهبي، وعليه جيب واسع ولامع باللون الذهبي.

واعتمدت نوال الكويتية على ترك خصلات شعرها تسريحة في انسابية ناعمة، وقامت بتصفيف شعرها ليبدو مبللا.

وأكملت نوال الكويتيةإطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بوضع اللون الكمشيري كأحمر شفاه، مع الكحل الاسود والماسكرا.

وأختارت نوال الكويتية أكسسورات بسيطة تتناسب مع إطلالتها، فقامت بإرتداء قرطين ناعمين على شكل دائري باللون الذهبي.

نوال الكويتية

نوال الكويتية