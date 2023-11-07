عاجل
الحكومة تحمي المواطنين.. خطة ميدانية لردع السائقين المتلاعبين بعد تحريك أسعار البنزين البيئة: ضرورة توحيد الصوت العربي لوضع تغير المناخ في قلب الاحتياجات الإنسانية أخبار التكنولوجيا|كيف ساعد الذكاء الاصطناعي في مواجهة أزمة التغير المناخي؟..ومواصفات خارقة لهواتفOppo Find X القادمة مساعد رئيس المجتمعات العمرانية الجديدة يجري جوله تفقدية بمنطقة غرب المطار بأكتوبر الجديدة أستاذ طاقة: التصعيد في غزة يؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على موعد مباراة بيراميدز وصن داونز

صدى البلد

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد 4 جولات لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :"

بيراميدز يواجه صن داونز في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا يوم 9 ديسمبر الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة. 

 

وتأهل بيراميدز إلى دور الـ16 (المجموعات) ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بفوز كبير على الجيش الرواندي في دور الـ32 بنتيجة 6-1.

ويتواجد فريق بيراميدز، في المجموعة الأولى القوية التي تضم إلى جواره كل من ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي وإف سي نواذيبو الموريتاني ومازيمبي الكونغولي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

بيان عاجل من تركيا بشأن أنباء استقبالها مليون فلسطيني

«العلبة رخصت 24 جنيها»| مفاجأة سارة بشأن أسعار السجائر رسميا

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

بعد أنباء تورط حارسي الزمالك وبيراميدز| القصة الكاملة لتطبيقات المراهنات في الدوري المصري.. تفاصيل مثيرة

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

السيسي يبحث تطورات الأوضاع في غزة مع عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك

مدرب مفاجأة.. هل يتعاقد الزمالك مع قاهر الأهلي خلفا لـ أوسوريو؟

ترشيحاتنا

السعودية تعلن تأجيل انعقاد القمة العربية الأفريقية بسبب الأوضاع في غزة

رونالدو على موعد مع تحطيم رقم قياسي جديد مع النصر السعودي

فرنسا توجه الشكر لـ مصر للمساعدة في إجلاء مواطنيها من غزة

بيان مهم من حماس بشأن إطلاق سراح الرهائن

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

توقيع اتفاقيات شراكة لـ4 شركات مع الأعلى لصناعة السيارات لبدء إصدارها بمصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار السجائر الجديدة.. ماذا يحدث للجسم عند تدخينها يوميا؟

عيب| تفاصيل اتهامات فاضحة لـ محمد صبحي..وحارس الزمالك يوضح ..القصة الكاملة

عادة يومية تؤثر على الخصوبة لدى الشباب | دراسة صادمة

بعد دفاعها عنه.. من هي زوجة بيومي فؤاد؟

فيديو

بعد أنباء تورط حارس الزمالك.. حكم الشرع في المراهنات

أجواء رعب .. شروط مختطفي والد نجم ليفربول لإطلاق سراحه /فيديوجراف

10 آلاف شهيد حتى الآن وتدمير مسجد صلاح الدين الأيوبي|تطورات الأحداث في غزة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم لتخريج الدفعة رقم 55 للملحقين الدبلوماسيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ