تعرف على موعد مباراة بيراميدز وصن داونز

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد 4 جولات لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :"

بيراميدز يواجه صن داونز في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا يوم 9 ديسمبر الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة.

وتأهل بيراميدز إلى دور الـ16 (المجموعات) ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بفوز كبير على الجيش الرواندي في دور الـ32 بنتيجة 6-1.

ويتواجد فريق بيراميدز، في المجموعة الأولى القوية التي تضم إلى جواره كل من ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي وإف سي نواذيبو الموريتاني ومازيمبي الكونغولي.