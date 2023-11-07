مستشار شيخ الأزهر: تحية تقدير وإعزاز للأم الفلسطينية أم الأبطال ومصنع الرجال

وجهت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، خلال كلمتها في مؤتمر جدة الدولي «المرأة في الإسلام: المكانة والتمكين»، تحية خاصة إلى الأم الفلسطينية التي تحملت ما لم يتحمله غيرها من نساء العالمين، وقدمت أنموذجا لغيرها من النساء في الصبر والصمود والتضحية والعطاء.

وأضافت مستشارة شيخ الأزهر خلال كلمتها بمؤتمر جدة الدولي "المرأة في الإسلام: المكانة والتمكين" أن الأم الفلسطينية قد قدمت تضحيات لم يسبق لغيرها من النساء تقديمها، مؤكدة أنها هي مصنع الرجال وأم الأبطال وأن لها الفضل الأول في بقاء المقاومة الفلسطينية الباسلة واستمرارها لما يزيد على سبعين عاما.

الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين

ويتضمن المؤتمر (٥) جلسات عمل يناقش خلالها وزراء ومسؤولون وعلماء ومفكرون من الجنسين مكانة المرأة وحقوقها في الإسلام، بالإضافة إلى آفاق تمكين المرأة المسلمة في التعليم والعمل، جنبًا إلى جنب مع مختلف القضايا المتعلقة بالمرأة في المجتمعات المعاصرة.