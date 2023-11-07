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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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رياضة

وفد وزارة الرياضة يصل إسبانيا لحضور فعاليات النسخة الثالثة من أكاديمية شباب المتوسط

صدى البلد

وصل وفد وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة شباب المتوسط، مدينة برشلونة بإسبانيا، وكان في استقبال الوفد، السيد السفير ناصر كامل، أمين عام منظمة الاتحاد من أجل المتوسط ، والسيد السفير جون باول جريش نائب أمين الاتحاد من أجل المتوسط  للشئون الاجتماعية والمدنية، وذلك بمقر الاتحاد من أجل المتوسط ببرشلونة، وذلك قبيل افتتاح فعاليات النسخة الثالثة من أكاديمية شباب المتوسط MYA  المقامة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.


وضم وفد الوزارة،  اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، الأستاذة إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، الدكتور محمد غنيم مدير عام التعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية ، الأستاذة رانيا سامي - مدير عام العلاقات الدولية والاتفاقيات، الأستاذ خالد فوزي مدير إدارة تأهيل الكوادر الشبابية، ومن مؤسسة شباب المتوسط الأستاذ يوسف عروج مؤسس مؤسسة شباب المتوسط، المهندس عبد الحليم محمد عضو مجلس الأمناء.

 

وخلال اتصال هاتفي للأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن تقديره الكبير للإتحاد من أجل المتوسط والأمانة العامة للاتحاد وطاقم عمل الاتحاد، مؤكداً  اهتمامه الشديد بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد خدمة لشباب المتوسط، موضحاً استراتيجية الوزارة تجاه البعد المتوسطي في ضوء إهتمام القيادة السياسية.


ومن جانبه، أشاد السفير ناصر كامل أمين عام منظمة الاتحاد من أجل المتوسط، بوفد وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة شباب المتوسط ، مؤكداً أن إيفاد وفد رفيع المستوى يعبر عن إهتمام الدولة المصرية بالبعد المتوسطي، معرباً عن سعادته بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة شباب المتوسط في تنفيذ النسخة الثالثة من اكاديمية شباب المتوسط داخل الاتحاد من أجل المتوسط كسابقة هى الأولى من نوعها.


فيما أشار السيد السفير جون باول جريش نائب أمين الاتحاد من أجل المتوسط  للشئون الاجتماعية والمدنية إلي رغبة الإتحاد في توسيع آفاق التعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة شباب المتوسط في عدد من الملفات والموضوعات، مبيناً أنه سيتم التنسيق مستقبلاً لعقد العديد من الفعاليات التي تستهدف تنمية قدرات الشباب المتوسطي.


#وزارة_الشباب_و_الرياضة
#المكتب_الإعلامي_و_المتحدث_الرسمي

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