مدافع طنطا بلع لسانه.. كارثة تهدد اللاعبين

شهدت مباراة بتروجيت إصابة اللاعب نصر عبد الرازق مدافع بنادي طنطا، عن طريق بلع لسانه نتيجة التصادم مع لاعب بتروجيت، الأمر الذي اسفر عن سقوطه ارضا وتعرضه للإغماء، مما جعل الجهاز الطبي يتدخل لنقله إلى المستشفى.

معلومات لا تعرفها عن بلع اللسان

ونسمع عن حالات كثيرة للاعبي كرة القدم الذين بلعوا ألسنتهم ووقعوا أرضا خلال المباريات، وعلى الرغم من تسمية هذه الحالة ببلع اللسان إلا أنها تسمية خاطئة، لأن الشخص في هذه الحالة لا يبتلع لسانه، وإنما تتراخى العضلات، مما يتسب في تراجع اللسان نحو مؤخرة الحلق، وهو ما يسد مجرى الهواء ويمنع الشخص من التنفس.

وتحدث هذه الحالة عند التعرض لنوبة صرع أو عند الفقدان المفاجئ للوعي، أو عند النوم نتيجة المعاناة من انقطاع النفس الانسدادي النومي، ويرجع السبب المباشر في استحالة ابتلاع اللسان إلى ارتباط أنسجة اللسان بشكل محكم بالفم، وهو ما يمنع الشخص من ابتلاع لسانه.

ويعتبر العرض الرئيسي للاختناق الناتج عن بلع اللسان، هو عدم قدرة المصاب على التنفس بسبب انسداد مجرى الهواء الناتج عن ارتخاء وارتداد اللسان إلى الحلق، وتشمل أعراض الاختناق التي قد يعاني منها المصاب أيضا:

_ إمساك الحلق.

_ عدم القدرة على الكلام.

_ إصدار أصوات تنفس غير اعتيادية.

_ الإحساس بألم في الصدر.

_ السعال.

_ احمرار الوجه.

_ تغير لون الشفاه إلى اللون الأزرق.

معلومات لا تعرفها عن بلع اللسان

ويمكن مساعدة الشخص الذي ابتلع لسانه، عت طريق إتخاذ وضعية الإفاقة، وتمديد الشخص على الأرض. الجلوس إلى جانب الشخص المغمى عليه، ومن ثم إمالة رأس الشخص إلى الخلف ورفع الذقن إلى الأعلى لفتح مجرى الهواء.

وتساعد هذه الوضعية على رفع اللسان عن مؤخرة الحلق ليتم تحرير مجرى الهواء ومساعدة الشخص على التنفس.

ويمكن إسعاف شخص في حالة بلع اللسان الناتج عن الإغماء، ينبغي نقله إلى وضعية التعافي أو الوضعية الوقائية الجانبية، وذلك لمنع رجوع اللسان نحو الحلق وتحرير مجرى الهواء: وتشمل خطوات وضع المصاب في الوضعية الوقائية الجانبية:

_ الجلوس على الركبتين بجانب الشخص المصاب.

_ مد الذراع الأولى للشخص على الأرض عند تمدده على ظهره.

_ ثني الذراع الأخرى إلى جهة الصدر، مع وضع يد المريض على خده.

_ الاستعانة بالقدم الثانية لوضع الشخص على جانبه.

_ تثبيت القدم الثانية في الوضعية المثنية.

_ إمالة رأس المريض للخلف للحفاظ على مجرى الهواء مفتوحا.

_ التأكد من أن اللسان ارتفع عن مؤخرة الحلق، وأن الشخص استعاد تنفسه.