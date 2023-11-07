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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ابن يتمنى الإعدام لأمه ويريد شنقها.. ما القصة؟

الام
الام

في واقعة تقشعر لها الأبدان، تمنى ابن بكر لأمه الإعدام شنقاً، حيث يأمل رؤية أمه وهي معدومة.

ربما ستعتقد أن ما صرح به هذا الابن في غاية الجحود، ولكن وراء هذا الكلام، دافع مؤلم جعل الابن يتمنى إعدام أمه.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “ديلي ستار”، عبر الشاب  البريطاني “أرجون سينغ”، عن تمنيه بإعدام أمه، بعد أن كان شاهد رئيسي على تسميم أمه "رامانديب كور مان، 38 عامًا، لوالده  سوكجيت سينغ، 34 عامًا.

الام

وأقدمت الأم البريطانية على قتل زوجها بالاتفاق مع عشيقها، في مؤامرة أودت بروح الأب البريء من أجل نزوة، أوصلت الزوجة عشيها وراء قضبان السجن منتظرين الحكم بالإعدام.

وتواجه مان الآن عقوبة الإعدام في الهند بعد أن قامت بخلط وجبة البرياني بالمهدئات قبل أن تقطع حلق زوجها أثناء نومه. 

وشهد أرجون، الذي كان يبلغ من العمر تسع سنوات وقت وفاة والده، عملية القتل المروعة.

الام وزوجها الضحية

وفي حديثه لصحيفة ديلي ميل، قال أرجون: “ليس هناك الكثير من الأطفال الذين يشاهدون أمهاتهم تقتل والدهم ثم يقدمون أدلة على ذلك. كيف تحاول الاستمرار في حياتك بعد شيء كهذا؟ كان علي أن أكون كذلك”.

وتابع: "أنا فخور بما فعلته لأنني حصلت على العدالة لوالدي، أنا وأخي لم نعد نعتبر هذه المرأة أمي بعد الآن، إنها شريرة.. لا نريد أن نفعل شيئًا معها، بقدر ما يهمني، توقفت عن أن تكون أمًا لنا في اللحظة التي قتلت فيها والدنا".

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