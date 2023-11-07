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برلمان

وزير التنمية المحلية يستعرض الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن البرنامج يتم تنفيذه بتمويل من الحكومة المصرية والبنك الدولي في محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط.

 

وقال اللواء هشام آمنة أن إجمالي استثمارات المشروعات الجارية والمنتهية في محافظتي سوهاج وقنا بلغت حوالي ١٩.٢ مليار جنيه لتنفيذ حوالي ٥١٣٠ مشروع حيث تم الانتهاء من تنفيذ ٤٤٠٣ مشروع وجاري الانتهاء من تنفيذ ٧٢٧ مشروع تتضمن ٧ مشروعات صرف صحي متكامل و١١ مشروع مد وتدعيم خدمات الصرف الصحي وإجمالي عدد المستفيدين ٢.٣ مليون مواطن بإجمالي استثمارات ٣.٢ مليار جنيه وتم إحياء استثمارات متعثرة تتعدي ٦ مليار جنيه و٤ محطات مياه شرب و٣٤ مشروع احلال وتجديد شبكات مياه الشرب .

 

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بحضور النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .

 

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه من بين المشروعات المنفذة ٦٣٨ مشروع رصف طرق بإجمالي أطوال ١٠٠٠ كيلو متر في ١٨ مركز ومدينة و٤٩ مشروع رصف جاري الانتهاء منها و٣٠ كوبري سيارات وأنفاق و٩٥ مشروع تطوير ورفع كفاءة الميادين والحدائق العامة والمناطق الحضرية و١٤ مشروع تغطية ترع في ١٣ قرية ومدينة .

كما عرض اللواء هشام آمنة جهود برنامج التنمية المحلية في ترفيق المناطق الصناعة بمحافظتى قنا وسوهاج حيث تم ترفيق ورفع كفاءة 4 مناطق صناعية هي المنطقة الصناعية بكلاحين فقط والمنطقة الصناعية بالهو والمنطقة الصناعية بغرب طهطا والمنطقة الصناعية غرب جرجا بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 6.1 مليار جنيه تشمل تنفيذ شبكات ومحطات ومأخذ مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى والغاز الطبيعى وتطوير شبكات الكهرباء والاتصالات ، لافتاً إلى أنه سيتم إدارة المناطق الصناعية من خلال القطاع الخاص .

وأضاف وزير التنمية المحلية ان البرنامج كان له دور كبير في تطوير وتنمية ودعم التكتلات الاقتصادية بالمحافظات التي يعمل بها بإستثمارات تقدر بحوالي 480 مليون جنيه في محافظتى قنا وسوهاج ، كما أنه جارى دعم وتنفيذ الخطط المعتمدة لدعم التكتلات بمحافظى المنيا وأسيوط ، مشيراً إلى أن برنامج تنمية الصعيد ساهم في توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة لأهالى محافظات الصعيد وتحسين الخدمات لملايين المواطنين .

ومن جانبه قدم النائب أحمد السجيني الشكر لوزارة التنمية المحلية علي الانجازات التي تحققت ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لخدمة الملايين من أهالينا في محافظات الصعيد، مشيداً بالجهود التي قام بها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على أرض محافظتى قنا وسوهاج فيما يخص تطوير الحياة المعيشية للمواطنين وتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والاستثمارية وتطوير المناطق الصناعية والتكتلات الاقتصادية .
 

وزير التنمية المحلية سوهاج استثمارات المناطق الصناعية فرص العمل المشروعات

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