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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان والولايات المتحدة الأمريكية تبحثان التعاون المشترك

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

التقى رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو، اليوم، بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) المنعقد في طوكيو.


وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين البلدين وسبل تطويره وتفعيله كما التقت وزيرة الخارجية كاميكاوا يوكو، نظيرها الأمريكي أنتوني بلينكن، وخلال اللقاء استعرض الجانبين أهمية التعاون الثلاثي بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

 

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن محادثات وزراء خارجية مجموعة السبع المقرر إجراؤها في طوكيو يومي 7 و8 نوفمبر، هي لحظة مهمة للتحالف لحشد صفوفه ومعالجة الصراع في قطاع غزة، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وذكر بلينكن في بيان: ”هذه لحظة مهمة للغاية أيضًا بالنسبة لمجموعة السبع لكي تجتمع معًا في مواجهة هذه الأزمة وتتحدث” .

وكان بلينكن يتحدث خلال لقاء له مع وزير الخارجية الياباني كاميكاوا يوكو بعد وقت قصير من محادثاته مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

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