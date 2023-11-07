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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أزمة جديدة بين الأمير هاري وملك بريطانيا.. ماذا يحدث؟

الامير هاري ووالده
الامير هاري ووالده وزوجته

تستمر سلسلة الخلافات الضارية بين الأمير هاري ووالده الملك تشارلز ملك بريطانيا وذلك منذ إعلان هاري الانتقال الى امريكا مع زوجته ميجان ماركل ومغادرة الاسرة الملكية والتي تلتها اتهامات من ميجان لأسرة هاري بالعنصرية وسوء المعاملة وسط صمت مستمر من القصر الملكي. 
 

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وفيما يؤكد أن الخلافات ما زالت مستمرة، ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الأمير البريطاني هاري رفض دعوة لحضور حفل يوم ميلاد والده الملك تشارلز الـ 75.

جاء ذلك بعد شهرين فقط من رفض دعوة إلى بالمورال في ذكرى وفاة الملكة اليزابيث الثانية.


وسيقيم الملك تشارلز حفلًا بمناسبة يوم ميلاده في كلارنس هاوس يوم الثلاثاء 14 نوفمبر الجاري.

وسيظهر أفراد العائلة والأصدقاء المقربون في الحفل، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


وقد تلقى دوق ساسكس سابقًا دعوة لحضور الحفل، فيما يُعتقد أنها محاولة من الملك لاسترضاء ابنه الذي تم تجريده وزوجته ميجان ماركل من لقب "السمو الملكي"، وخروجهما كعضوين عاملين في الأسرة الملكية في 2020، ثم عزل هاري من منصب قائد البحرية في 2022، ورفض هاري الدعوة لأن العلاقة بينهما لا تزال معقدة.

الامير هاري الملك تشارلز الأسرة الملكية

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