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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

امه ضربتني بالبوكس.. اعترافات المتهم بانتهاك جسد صغير بمدينة نصر

ارشيفية
ارشيفية

أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية، شابا إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بانتهاك جسد طفل بالقوة، واستمعت النيابة الي أقوال المتهم في القضية 

نص اقوال المتهم 

س/  ما قولك فيما هو منسوب اليك من انك متهم بهتك عرض الطفل المجنى عليه  وكان ذلك بطريق التهديد
بالتعدى عليه ضربا واحداث اصابته على النحو المبين بالاوراق ؟
ج: الكلام ده محصلش.
س: ما الذي حدث اذا وما هي ظروف ضبطك وعرضك علينا؟
ج: اللي حصل ان الواد الصغير ضرب الشباك بقالب طوب وانا طلعتله وضربته قلمين وخد بعضة ومشى وطلع جابلي ناسه وخبطوا عليا الباب وامه خبطت الباب وضربتني بالبوكس وبعد كده اخذت بعضها ومشيت وبعد كده راحوا على القسم وبعدين راحوا حوالي القسم وكلموني عشان اجي وروحت القسم وبعد ما وصلت القسم ضربوني هناك والشرطة سألتني على اللي حصل وحكتلهم على اللي حصل وجابوني على هنا انهارده وده كل اللي حصل. 

يذكر أنه جاء بأمر الإحالة أن المتهم انتهك جسد طفل بالقوة والتهديد بأن حسر ملابسه، حيث مارس معه علاقة آثمة دون رضاه، واعتدى على مواطن عفته، وكان ذلك حال كون الطفل لم يبلغ ثمانية عشرة سنة ميلادية؛ وذلك لإرضاء رغبته وشهوته ونفسه المريضة، مستغلا براءة الطفل وعدم إدراكه لما يحدث.

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