شائعات نفاد المخزون السلعي.. رد ناري من شعبة المواد الغذائية

رد هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية، على شائعات نفاذ المخزون السلعي في مصر خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلي أن هذا الأمر عار تماما عن الصحة وغير صحيح على الإطلاق.

وأضاف رئيس شعبة المواد الغذائية، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، أن لا يوجد دولة لديه أزمة وتصرف كل شهر ٦٥ مليون كيلو سكر ونفس الرقم زجاجات زيت وايضا ٦٥ مليون كيلو مكرونة، متابعا أن الأمر الذي يعني مليون طن سكر علي مليون طن زيت وايضا مكرونه بشكل سنوي.

وتابع هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية، أن هناك توافر لكل المنتجات والأصناف ولدينا وفرة سلعية ومبادرة لتوفير السلع بسعر أقل ومحفض للمواطن في كل المحافظات.