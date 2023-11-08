عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم بلاطة للاجئين

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، محيط المقبرة الجديدة إلى الجنوب من مخيم بلاطة للاجئين شرق مدينة نابلس.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت مصادر محلية، إن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت محيط المقبرة الجديدة إلى الجنوب من المخيم، وداهمت منزلًا، واعتقلت مواطنًا للضغط عل نجله وإجباره على تسليم نفسه.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مدينة أريحا، وحاصرت منزلًا في مخيم عقبة جبر.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة أريحا، وحاصرت منزلا في مخيم عقبة جبر جنوبها، وطالبت من بداخله تسليم نفسه عبر مكبرات الصوت.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، قرية تل، جنوب نابلس، واعتقلت منها والدة أسير وزوجته.

وإثر الاقتحام اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص الحي، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وذكر التليفزيون الفلسطيني، أن قصفًا إسرائيليًا استهدف منزلًا بمخيم النصيرات وسط  قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.

قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط المقبرة الجديدة بلاطة الاحتلال الاسرائيلي إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رضا سليم يهنئ أزارو بالانضمام للأهلي.. منشور ألهب الجماهير وأربك الحسابات|ما القصة؟

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

120 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب اليوم 

الموضوع انتهى.. فتوح يصدم جماهير الزمالك وينهي اتفاقه مع هذا النادي

باليورو والدولار.. المركزي يحصل مبالغ ضخمة والاحتياطي يرتفع لأكبر رقم منذ 2022

ضربات قوية.. المقاومة الفلسطينية تمطر تل أبيب بالصواريخ

أنواع الإعاقات المسموح لها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

بيان عاجل من تركيا بشأن أنباء استقبالها مليون فلسطيني

ترشيحاتنا

ما الفرق بين ابتلاء الرضا والغضب؟ دار الإفتاء تجيب

تعرف على تفاصيل الجدول الزمنى لـ الانتخابات الرئاسية 2024

بسبب العدوان على غزة.. التجارة بين تركيا وإسرائيل تتراجع إلى النصف

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم بلاطة للاجئين

أدهم نابلسي يناشد الفنانين: توبوا إلى الله واتركوا المعاصي .. فيديو

بالأكفان.. النرويجيون يفترشون محطة قطارات أوسلو تضامنًا مع غزة| فيديو وصور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس محتشمة.. هبة مجدي تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

تعرف على فوائد زيت التين الشوكى

6 أعراض خطيرة تشير للإصابة بسرطان البنكرياس| احذر

قبل الحمل.. تعرف على أهمية حمض الفوليك

فيديو

حقيقة تورط محمد صبحي في هزيمة الزمالك مع شركة مراهنات

ارتق بنفسك من المستنقع.. رد فعل زوجة بيومي فؤاد تجاه منتقدي زوجها

بسبب إسرائيل.. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر في الشرق الأوسط «فيديوجراف»

بعد أنباء تورط حارس الزمالك.. حكم الشرع في المراهنات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ