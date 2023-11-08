الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم بلاطة للاجئين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، محيط المقبرة الجديدة إلى الجنوب من مخيم بلاطة للاجئين شرق مدينة نابلس.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت مصادر محلية، إن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت محيط المقبرة الجديدة إلى الجنوب من المخيم، وداهمت منزلًا، واعتقلت مواطنًا للضغط عل نجله وإجباره على تسليم نفسه.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مدينة أريحا، وحاصرت منزلًا في مخيم عقبة جبر.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة أريحا، وحاصرت منزلا في مخيم عقبة جبر جنوبها، وطالبت من بداخله تسليم نفسه عبر مكبرات الصوت.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، قرية تل، جنوب نابلس، واعتقلت منها والدة أسير وزوجته.

وإثر الاقتحام اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص الحي، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وذكر التليفزيون الفلسطيني، أن قصفًا إسرائيليًا استهدف منزلًا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.