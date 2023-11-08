بطلب روسيا.. مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة حول تفجير خطوط نورد ستريم

يعتزم مجلس الأمن الدولي، عقد جلسة مشاورات مغلقة اليوم الأربعاء حول تفجير خطوط أنابيب الغاز الروسية “نورد ستريم” في بحر البلطيق.

وحسب “روسيا اليوم”، جاء ذلك في برنامج جلسات مجلس الأمن الدولي، الذي نشرته بعثة البرازيل، التي تترأس المجلس حاليا.

وتعقد الجلسة بطلب من روسيا، حيث ستجرى المشاورات بعد الجلسة حول القصف الأوكراني على مدينة دونيتسك، والتي ستعقد بطلب من روسيا أيضا.

وتعرضت خطوط نورد ستريم لتفجير في مياه بحر البلطيق في سبتمبر عام 2022. وتجري سلطات السويد والدنمارك وألمانيا تحقيقات في الحادث، لكنها لم تكشف عن نتائجها بعد.

وطالبت روسيا أكثر من مرة إجراء تحقيق دولي مستقل في الحادث بمشاركة خبراء روس، خاصة أنها ترجح وقوف أوكرانيا وراء التفجير.