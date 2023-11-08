إعلامي شهير يكشف عن أقوال فتوح خلال تحقيق نادي الزمالك.. تفاصيل

كشف الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، تفاصيل التحقيق مع لاعب الزمالك أحمد فتوح، خلال برنامجه على شاشة ام بي سي مصر.

وقال: “فتوح اعترف بأخطائه خلال التحقيق معه ولكن كان هناك جلسة للتجديد معه قبل قرار التجميد بساعات واتمام التعاقد”.

وقرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، الأحد الماضي، اقالة أوسوريو المدير الفني مع عرض الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي للبيع، بسبب عدم الالتزام بالضوابط التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة للنادي.

ويلتقى الزمالك مع بيراميدز فى السابعة اليوم الأربعاء باستاد القاهرة الدولي فى نصف نهائي بطولة كأس مصر.