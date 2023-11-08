مضاعفات الإصابة بفيروس جدري القرود.. احذر منها

فيروس جدري القرود هو مرض نادر يتسبب به القوارض، مثل: الجرذان أو الفئران، والقرود، ويمكن له يصيب البشر أيضًا.

مضاعفات الإصابة بفيروس جدري القرود

وتكثر الإصابة بمرض جدري القرود في وسط وغرب أفريقيا، وتظهر الحالات خارج أفريقيا غالبًا بسبب السفر إلى الخارج، أو مخالطة حيوان أو إنسان مصاب بجدري القرود.

وتبدأ أعراض جدري القرود في الظهور خلال مدة تتراوح من 3 أيام إلى 17 يومًا من التعرض للفيروس، وتسمى الفترة الفاصلة بين التعرض للفيروس وبدء ظهور الأعراض بفترة حضانة الفيروس.

ويمكن أن تتضمن مضاعفات الإصابة بفيروس جدري القرود، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي، وتشمل ما يلي:

_ ندوب غائرة في الوجه أو الذراعين أو الساقين.

_ فقدان البصر.

_ حالات العدوى الأخرى.

_ الوفاة، في حالات نادرة.

مضاعفات الإصابة بفيروس جدري القرود

ويُلاحَظ أن نوع فيروس جدري القرود الذي تفشى في عام 2022 (يُطلق عليه اسم السلالة رقم 2 - Clade II) نادرًا ما يسبب الوفاة.

ويذكر أن جدري القرود ما زال مرضًا نادرًا في الولايات المتحدة وأن الفيروس المسبب له لا ينتشر بسهولة بين الناس من دون مخالطة لصيقة، ولكن إذا ظهر عليك طفح جلدي مستجد أو أي من أعراض جدري القرود، فيجب الإتصال بالطبيب على الفور.