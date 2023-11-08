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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة تتقدم بطلب إحاطة لتطهير مسار نهر النيل وجزره بمحيط مركز الصف

النائبة أسماء الجمال،عضو
النائبة أسماء الجمال،عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب

تقدمت النائبة أسماء الجمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلي رئيس الوزراء، لتطهير نهر النيل وجزره بمحيط مركز الصف محافظة الجيزة.

وقالت النائبة أسماء الجمال في طلب الإحاطة، إنه في ظل اتجاه الدولة لترشيد الاستخدامات المائية وتوفيرها لأغراض الشرب والزراعة، يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على المسار التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه  أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.

وطالبت "الجمال" تطهير مسار نهر النيل بامتداد مركز الصف حيث يوجد على ضفاف النيل ٣ مخرات ، الأول خور قرية الودي، والثاني خور الجزيرة الشقراء، والثالث خور كفر طرخان "مشيرة إلى أن تطهير خور الجزيرة الشقراء وخور كفر طرخان اللذين يمتدان لعدة كيلو مترات على ضفاف النيل يواجهان عوائق بسبب التعديات من الصيادين لمنع التطهير وكذلك تطهير البر من الأخصاص وحتى المرازيق على امتداد لأكثر من 15 كيلو متر، وكذلك تطهير الجزر داخل نهر النيل.

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طلب احاطة رئيس الوزراء نهر النيل مركز الصف محافظة الجيزة

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