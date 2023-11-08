ضمن المبادرة الرئاسية.. جامعة بنها تطلق حملة للكشف المبكر عن الأورام

أطلق الدكتور السيد فوده نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، حملة للكشف المبكر عن الأورام في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام (الرئة – عنق الرحم – القولون – البروستاتا) بالتعاون مع وزارة الصحة داخل إدارة الجامعة وكلياتها.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور إبراهيم راجح مدير وحدة إدارة الأزمات بالجامعة ، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور السيد فوده أن الحملة تأتي في إطار المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام، وتستهدف عملية مسح لجميع الإداريين وأعضاء هيئة التدريس فوق 50عام .

وأشار " فوده " إلى أن الجامعة حريصة دائما علي المشاركة فى جميع المبادرات الرئاسية التي تدعم الرعاية الصحية المتكاملة لجميع المواطنين ، وذلك في إطار دورها ومسؤولياتها المجتمعية نحو توفير رعاية صحية متكاملة لأبناء محافظة القليوبية ومساندة الدولة المصرية ودعم جهودها التنموية.