انضموا إلى الآلاف الكبيرة..أدرعي يمنح سكان غزة فرصة جديدة للاتجاه شمال القطاع

أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تمديد مدة فتح الممر الآمن لسكان غزة في شمال الجيب للانتقال جنوبا لمدة ساعة إضافية بسبب الطلب الشعبي.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، كان من المقرر إغلاق الممر في الساعة 2 مساء، ولكنه سيظل مفتوحا الآن حتى الساعة 3، كما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، في تغريدة باللغة العربية،علو موقع التواصل الاجتماعي "اكس".

وقال أدرعي في منشوره: "يا سكان غزة، تلبية لاستجابتكم الكبيرة منذ ساعات الصباح قررنا تمديد عمل الممر الآمن على طريق صلاح الدين لانتقال السكان الى جنوب وادي غزة بساعة إضافية!".

وأضاف: "من أجل سلامتكم انضموا إلى الآلاف الكبيرة التي توجهت منذ ساعات الصباح إلى منطقة جنوب وادي غزة فانتهزوا الفرصة حتى الساعة الثالثة بعد الظهر لحماية أنفسكم وأفراد عائلاتكم".



وفي وقت سابق من اليوم، كشف مراقبو الأمم المتحدة أن وتيرة المدنيين الفلسطينيين الفارين من منطقة القتال في شمال غزة قد ارتفعت مع تكثيف الحملة الجوية والأرضية الإسرائيلية هناك.



ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن حوالي 15،000 شخص غادروا يوم الثلاثاء، مقارنة ب 5000 يوم الاثنين و2000 يوم الأحد.

ويتمكن المدنيون من التحرك خلال نافذة مدتها أربع ساعات يحددها الجيش الإسرائيلي يوميا والتي تضمن المرور الآمن من مدينة غزة والمناطق المحيطة بها إلى الجنوب.

وتقول وكالة الأمم المتحدة إن معظم الذين غادروا من الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. ووصل الكثيرون سيرا على الأقدام حاملين الحد الأدنى من المتعلقات.

وفي تطور جديد، أفاد بعض المدنيين أنهم اضطروا لعبور نقاط التفتيش الإسرائيلية للوصول إلى الجنوب وأنهم شهدوا بعض الاعتقالات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال آخرون إنهم اضطروا إلى السير بجوار الدبابات الإسرائيلية بأيدي مرفوعة ملوحين بالأعلام البيضاء.