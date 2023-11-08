جنوب أفريقيا بصدد اتخاذ أول إجراء رسمي ضد إسرائيل

قال زين دانجور، المدير العام لإدارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، اليوم الأربعاء، إن جنوب أفريقيا بصدد إصدار مذكرة احتجاج رسمي للسفير الإسرائيلي، إلياف بيلوتسركوفسكي.

وقال دانجور، لوكالة “رويترز” للأنباء، “نأمل أن يبدأ هذا التحرك بحلول اليوم.. لست متأكدا من موعد قدومه”، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، استدعت جنوب أفريقيا دبلوماسييها من إسرائيل لتقييم علاقتها مع البلاد وسط ارتفاع عدد الضحايا المدنيين بسبب حربها مع حركة حماس الفلسطينية.

ولطالما كانت جنوب أفريقيا مناصرة للسلام في الشرق الأوسط وساندت الفلسطينيين وشبهت محنتهم بمحنتها في ظل نظام الفصل العنصري الذي انتهى عام 1994.