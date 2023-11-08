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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليست حماس فقط.. وزير خارجية الاحتلال يتهم جماعات إيرانية بشن هجوم ضد إسرائيل

إيلي كوهين
إيلي كوهين

ادعى وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين لمشرعي الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن الحرب التي تشنها إسرائيل للقضاء على حركة المقاومة الفلسطينية في غزة هي “حرب العالم الحر”.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أضاف كوهين أيضًا أن الكيان الصهيوني تعرض للهجوم ليس من قبل حماس فحسب، بل من قبل جماعات أخرى في المنطقة تدعمها إيران.

وفي وقت سابق، قالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إنه من الضروري أن يكون هناك إدانة عالمية لتصريحات سلطات الاحتلال بشأن التهديد باستخدام الأسلحة النووية في قطاع غزة.

وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، إن مسؤولا في الكيان الصهيوني اعترف مرة أخرى، بحيازتهم لأسلحة نووية، والأهم من ذلك أنه من خلال تهديده لشعب غزة المظلوم والأبرياء، تحدى أبسط مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء إرنا.

وأَضاف إسلامي، أنه "على الرغم من استنكار بعض الحكومات وإدانتها لهذا العمل، إلا أن الوقت قد حان لكي تخرج المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، عن صمتها أمام هذه الوقاحة التي تشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين".

وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي الاتحاد الأوروبي حركة المقاومة الفلسطينية غزة إسرائيل استخدام الأسلحة النووية

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