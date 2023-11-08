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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تكريم مبرة العوازم بالكويت تقديرا لمجهوداتها فى العمل الإنساني

تكريم مبرة العوازم
تكريم مبرة العوازم بالكويت

كرم مؤتمر «نحـو حيـاة كريمـة لأيتامنـا» ، الذي يعقد بمدينة الكويت وينظمه اتحاد الجمعيـات والمبـرات الخيريـة الكويتيـة، تحت رعاية وزارة الشئون الاجتماعية بدولة الكويت، مبرة العوازم الخيرية لدورها فى ريادة العمل الخيرى الانساني وكفالــة الأيتام بدولة الكويت ودول العالم، جاء التكريم فى حضور  فراس سعود الصباح وزير الشؤون الاجتماعية بدولة الكويت، والشيخ فهاد ماطر الملعبي، والامير براك الفارس الخالدي، والمهندس تامر الدويسري ووفود جمعيات خيرية من ٢٢ دولة عربية واوروبية وامريكا اللاتينية واسيا.

وقال فراس الصباح وزير الشؤون الاجتماعية بدولة الكويت ان رعاية وكفالة اليتيم يعد واحدا من أهم القضايا الاجتماعية والإنسانية والمتجذرة في صدارة أولويات دولة الكويت توارثتها حكومات الكويت منذ مطلع الستينات، مشيرا  لدعم اللا محدود من القيادة السياسية ومن رئيس مجلس الوزراء الكويتي لهذه القضية.

واشار إلى أن رحلة عطاء الدولة الكويتية للأيتام تمتد لعقود من الزمان فهي راسخة في وجدان أهل الكويت العامرة قلوبهم بالخير، فحرصت الكويت على رعاية الأيتام من خلال وزارة الشؤون منذ عام 1961 ، معربا عن إنسانية الكويت ونجاحاتها في ميدان العمل الخيري ودور القطاع الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والمبرات المؤسسات والهيئات الخيرية في تقديم الرعاية والخدمات إلى الأيتام من أبناء الكويت وفي ربوع المعمورة.

من جانبه قال حمد زيد البسيس رئيـس مجلـس إدارة مبرة العـوازم الخيريــة بالكويت ونائب رئيس المؤتمر ، أن دولـة الكويـت لعبت عبـر عـدة قـرون دو ًرا متميـزا فـي الاهتمـام بالعمـل الخيـري، وقـد اهتمـت الكويـت برعايـة الأيتـام عبـر تاريخهـا، ونتيجــة للخبــرة الطويلــة التــي تمتعــت بهــا دولــة الكويــت فــي خدمــة ورعايــة الأيتــام، وتطبيقا لسياسة الشيخ نَوَّاف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، وولي العهد  مشعل الأحمد الجابر الصباح، أصبحــت الكويت قبلــة لكل الراغبـين فـي الاسترشاد  بتجربة الكويت، لمـا تمتلكـه مـن بـاع طويـل منـذ نحـو 40 عاما.

وأضاف حمد البسيس الي ان مـن أبـرز إنجـازات الكويـت الخيريـة، هو تدشـين مشـروع كفالـة الأيتـام فـي مطلـع ثمانينيـات القـرن الماضـي، والــذي بــدأ فــي بيــت الــزكاة عــام 1983، لتوفيــر الرعايــة الاجتماعيــة والصحيــة والتعليميــة للأيتــام فــي دول العالـم العربـي والإسلامي، وتجـاوز عـدد الأيتـام المكفولـين منـذ عـام 1982م إلـى اليـوم مئـات الآلاف مـن الأيتـام فـي عـدد كبيـر مـن الـدول حول العالم .مضيفا  ان عـدد الأيتـام المكفولـين حاليـاً مـن الجمعيـات والمبـرات الخيريـة الكويتية يتجاوز ٢٠٠  ألـف يتيـم.

وأشاد  البسيس بمجهودات مبرة العوازم فى إقامــة مشــروع كفالــة الأيتــام، والـذي يتعـدى نفعـه الشـخصي إلـى المجتمـع، حيث تقوم  المبـرة برعايـة الأيتـام داخـل الكويـت وخارجهـا بالتعـاون والمشـاركة مـع عـدة جمعيـات خيريـة بعـدة دول منهـم (اليمـن - سـوريا - تركيـا - موريتانيـا - بنـين - الـخ )، حيث يتم توفير المأكل والمشرب والملبس خلال فترة الكفالة ، وإعداد الطفل تربوًيا والتعهد بإصلاحه قدر المستطاع، بالاضافة الي توفير المصروفات والأدوات المدرسية إذا كان اليتيم في المدرسة ، وكذلك توفير الدعم النفسي والمعنوي للطفل.

وأوضح أن المبرة ســاهمت في إقامــة عــدة مؤتمــرات الهــدف منهــا حشــد الجهــود، وتحفيــز الأفــكار النقديــة والابتكاريــة المتنوعــة، لتعزيــز رفــاه الأيتــام حــول العالــم والارتقـاء بالمشـاريع المتنوعـة فـي خدمـة ورعايـة وكفالـة الأيتـام.

الشؤون الاجتماعية العمل الإنساني القضايا الاجتماعية القيادة السياسية الوزراء الكويتي رئيس مجلس الوزراء الكويتي مؤسسات المجتمع المدني

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