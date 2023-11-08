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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول حقوق أمريكي يعتزم زيارة باريس والقاهرة ومدريد لإجراء محادثات بشأن غزة

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مسؤول حقوق الإنسان بالوزارة سيسافر إلى باريس والقاهرة ومدريد لإجراء محادثات حول الوضع الإنساني في غزة.

ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء، أن الخارجية الأمريكية قالت إن مسؤول حقوق الإنسان بالوزارة يسافر إلى باريس والقاهرة ومدريد، اليوم الأربعاء؛ لإجراء محادثات حول الاستجابة الإنسانية في غزة وأمور أخرى.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تتوقع فتح معبر رفح على فترات منتظمة بعد إيجاد حل للظروف الأمنية الحالية.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن إدارة بايدن تواصل العمل مع الحكومتين المصرية والإسرائيلية لإعادة فتح معبر رفح.

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