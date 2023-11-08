الموساد يحبط هجومًا لحزب الله ضد أهداف إسرائيلية في البرازيل .. تفاصيل

أعلن جهاز الموساد الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن إحباط عملية خطط لها حزب الله لاستهداف أهداف إسرائيلية في البرازيل.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال الموساد في بيان صادر اليوم الأربعاء إن الجهاز شارك في عملية بالبرازيل مع قوات الأمن المحلية لإحباط هجوم مخطط له من قبل عناصر حزب الله ضد أهداف يهودية وإسرائيلية.

ووجه الموساد الشكر للسلطات البرازيلية على اعتقال خلية تابعة لحزب الله كانت تخطط لهجوم وتم تمويلها من إيران.

وأضاف أن حزب الله يعمل في جميع أنحاء العالم بدعم من إيران لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية وغربية، مشيراً إلى أنه يعمل على إحباط كل هذه المحاولات "حيثما دعت الحاجة".