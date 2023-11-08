تباين أداء أسواق المال العربية| بورصات السعودية وقطر تتراجع.. والمصرية تغلق مرتفعة

البورصة المصرية تغلق على ارتفاع

بورصة قطر تنخفض 0.81%

مؤشر بورصة البحرين العام يغلق على ارتفاع

بورصة السعودية تغلق منخفضة



شهدت أسواق المال العربية تباينا في الأداء بختام تعاملات اليوم الأربعاء 8-11-2023، حيث أغلقت بورصات مصر، و البحرين على ارتفاع، وتراجعت بورصات السعودية، و قطر، و ثبتت بورصة الأردن.

ونستعرض حركة التداول لبعض البورصات العربية في ختام اليوم خلال التقرير التالي..

بورصة مصر تواصل ارتفاعها في ختام تعاملاتها



واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها في ختام تعاملاتها اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 35 مليار جنيه ليصل إلى 1.616 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بالسوق بلغت نحو 16.1 مليار جنيه.

وقفز مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 2.54% محققًا 23986.56 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.75% ليصل إلى 4654.48 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا ارتفاعًا طفيفًا بنحو 0.74% لينهي التعاملات عند مستوى 6901.29 نقطة.



مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا



أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم, منخفضًا 17.21 نقطة ليقفل عند مستوى 10928.76 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة - وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية - 217 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 96 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 118 شركة على تراجع.



وكانت أسهم شركات لازوردي، ونسيج، والأبحاث والإعلام، ومجموعة فتيحي، والأصيل الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، وذيب، ونادك، ومبكو، وساسكو الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و7.14% .



فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وزين السعودية، وأرامكو السعودية، وشمس ، وجبل عمر هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وعذيب للاتصالات، وزين السعودية، والراجحي، وجبل عمر هي الأكثر نشاطًا في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 740.51 نقطة ليقفل عند مستوى 23047.31 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 12.8 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 800 مليون سهم.

مؤشر بورصة قطر يغلق منخفضاً



انخفض مؤشر بورصة قطر في نهاية تعاملات اليوم، بنسبة 0.81 في المئة، بواقع 81.78 نقطة، ليصل إلى مستوى 10038.27 نقطة.



و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" جرى خلال جلسة اليوم، تداول 187 مليوناً و134 ألفاً و847 سهماً، بقيمة 519 مليوناً و515 ألفاً 314.384 ريالاً، نتيجة تنفيذ 17794 صفقة في جميع القطاعات.



وارتفعت في الجلسة أسهم 11 شركة، فيما انخفضت أسعار 35 شركة أخرى، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.



وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 588 ملياراً و799 مليوناً و265 ألفاً و731.810 ريالاً، مقارنة بـ 592 ملياراً و59 مليوناً و465 ألفاً و269.590 ريالاً، في الجلسة السابقة.



مؤشرا بورصة البحرين يغلقان على ارتفاع

أغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,925.29 نقطة بارتفاع وقدره 1.35 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 725.05 نقطة بارتفاع وقدره 4.87 نقاط عن معدل إقفاله السابق.



و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين و857 ألفاً و260 سهماً، بقيمة إجمالية قدرها 2 مليون و31 ألفاً و657 ديناراً بحرينياً، تم تنفيذها من خلال 51 صفقة.



البورصة الأردنية تغلق على ثبات



أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ثبات عند مستوى 2480.06 نقطة.



و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت كمية الأسهم المتداولة 2.6 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.3 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 1831 صفقة.