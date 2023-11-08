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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وكيل صحة قنا: 1687 مواطنا يتلقون خدمات بمستشفى نجع حمادي خلال التشغيل التجريبي

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور محمد يحيي بدران

أعلن وكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور محمد يحيي بدران، استقبال مستشفى نجع حمادي العام الجديد أكثر من 1687 مواطنا بالعيادات الخارجية، منذ تشغيله تجريبياً في الأول من نوفمبر حتى السادس من الشهر الجاري.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا - في تصريح صحفي اليوم /الأربعاء/ - أن المستشفي قدم خدماته لـ 183 مريضا في تخصص الأنف والأذن والحنجرة، و459 "أطفال"، و100 مسالك بولية، و351 "جلدية"، و127 نساء، و310 "رمد"، و32 "علاج طبيعي"، و90 "مخ وأعصاب".

وقال بدران إن مستشفي نجع حمادي الجديدة يقع على مساحة ٣٨٠٠ م٢، وذلك بطاقة 173 سريرا، ويتكون من طابق أرضي و6 طوابق، ويضم الطابق الأرضي (الطوارئ - الأشعة - صيدليات- شبكة الغازات - المطبخ - المغسلة - المشرحة - النفايات - مخازن)، فيما يحتوي الطابق الأول "علوي" بالمستشفى على قسم الغسيل الكلوي، ويضم 31 ماكينة وقسم العيادات الخارجية، ويضم 28 عيادة وصيدليتين، وقسم المناظير.

ويحتوي الطابق الثاني من المستشفى، على قسم إقامة مرضي بطاقة 20 سريرا ومدرسة تمريض وجناح الحروق وغرفة عمليات سريعة والإدارة العامة وخدمات، ويضم الطابق الثالث على قسم الولادة وقسم الحضانات (11 حضانة مبتسرين و14 سرير ولادة حديثة وسرير للعزل) وقسم النساء والولادة (2 ولادة طبيعية و18 سرير إقامة، نساء وولادة) وسكن أطباء وقسم الصدر، ويشمل الطابق الرابع علي قسم إقامة المرضى (51 سريرا لإقامة تخصصات) وقاعتي تدريب، ويحتوي الدور الخامس على قسم العمليات (5 غرف عمليات متنوعة - 8 أسرة إفاقة - سريرا تحضير)، وقسم التعقيم المركزي والعناية المركزة ( 11 سريرا - سرير عزل).

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